Et de trois : L’affamé Tadej Pogacar s’impose à nouveau dans la 4e étape du Tour d’Andalousie

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté ce samedi la 4e étape du Tour d’Andalousie, qui reliait Olvera à Iznajar sur 164,8 kilomètres. Sur un parcours accidenté marqué par une succession de montées et descentes dans les 60 derniers kilomètres, le Slovène s’est imposé devant Enric Mas (Movistar). L'Italien Lorenzo Rota (Intermaché-Circuis-Wanty) a pris la 3e place

Une échappée où se trouvaient notamment Lionel Taminiaux, Ruben Guerreiro, Edvald Boasson Hagen, Pavel Sivakov et Jefferson Cepeda a animé la course jusqu’à 12,2 kilomètres de l’arrivée où la jonction s’est opérée avec le peloton. Tout s’est décanté au regroupement lorsque Tadej Pogacar a attaqué de manière tranchante. Seul Enric Mas a été capable de suivre le leader du classement général. Le duo est presque parvenu à tenir tête au groupe des favoris, qui a finalement fait la jonction juste avant l’ascension finale, de 700 mètres. Dans la dernière difficulté, Mas et Pogacar se sont à nouveau extraits du groupe pour aller se disputer la victoire.

Il s'agit de la 3e victoire d'étape du Slovène depuis le départ de l'épreuve. Le seul autre coureur a avoir levé les bras est Tim Wellens, son coéquipier, qui s'est imposé lors de la 3e étape.

Sep Vanmarcke, malade, n’a pas pris le départ de la course ce samedi matin.

Au général, Pogacar compte 1:14 d'avance sur Landa et 1:19 sur Buitrago.

Ce dimanche, la dernière étape se déroulera entre Otura et Alhaurin de la Torre. Les principales difficultés se situeront loin de l’arrivée mais ne manqueront pas d’inspirer les grimpeurs les plus courageux.