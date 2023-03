"Et c'est moi qu'il frappe ?!" Chris Rock s'exprime enfin sur la gifle de Will Smith

Chris Rock s’est lâché contre Will Smith dans lors nouveau spectacle, Selective Outrage, diffusé en direct samedi sur une plateforme de streaming.

Voilà déjà presque un an que Will Smith est monté sur scène pour gifler Chris Rock, suite à la blague de l’humoriste sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith. L’événement avait fait le tour de la toile, jusqu’à éclipser le reste de la cérémonie.

Chris Rock ne s’était pas vraiment exprimé jusqu’alors. On aurait pu croire qu’il était passé à autre chose, ayant refusé de porter plainte contre l’acteur, mais non ! Il a pris sa revanche dans son spectacle, Selective Outrage. Un titre loin d’être anodin : "Indignation Sélective" (en français) fait référence directement à l'incident.

Il dit que Will Smith avait plusieurs motifs de frustration, notamment l’adultère de sa femme. "Elle l’a blessé bien plus qu’il ne m’a blessé, OK ? J’ai essayé de l’appeler pour lui apporter mon soutien mais il n’a pas décroché. Tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde. Et c’est qui qu’il décide de frapper ? Moi! C’est n’importe quoi. (...) Je ne lui ai rien fait à ce fils de pute !", s’est énervé Chris Rock.

Il reste persuadé que Jada lui en voulait d’avoir refusé de boycotter les Oscars en 2016 quand Will Smith n’avait pas été nommé pour son rôle dans le film Seul Contre Tous. "Elle m’a dit que je devais démissionner parce que son mari n’avait pas été nommé pour Seul Contre Tous, et lui me provoque une commotion ? C’est quoi ce bordel !"