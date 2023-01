"Et Bam" de Mentissa : découvrez une sublime version inédite en piano voix

Pour la semaine de la musique belge, VivaCité a choisi d’inviter Mentissa !

À 23 ans seulement, Mentissa est LA nouvelle sensation pop belge.

Elle découvre sa passion pour le chant en regardant la série Glee, et à 14 ans elle gagne The Voice Kids en Flandres. Six ans plus tard, c’est en France qu’elle se fait remarquer en tant que brillante finaliste de la team Vianney.

C’est avec lui que la jeune artiste belge élabore son premier single, le tube "Et Bam". Un titre autobiographique à la sincérité désarmante, qui s’est imposé comme un classique instantané.

En une chanson seulement, Mentissa a conquis sa place au sein d’un club très privé : celui des voix qu’on reconnaît instantanément et qu’on veut écouter inlassablement.

Et ça tombe bien car son premier album "La vingtaine" vient de sortir…

Ce dimanche 29 janvier à 20h05 sur Tipik en TV, Mentissa interprétera "Mystery Light" en duo avec Alice on the Roof. Une prestation exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte.

Ecoutez VivaCité toute la semaine du 30 janvier au 3 février pour d’autres découvertes de chez nous.