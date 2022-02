"Et bam" de Mentissa : découvrez ce que raconte cette chanson écrite par Vianney

Bruno Tummers revient sur le premier single de Mentissa Aziza, Et bam, dans Le 8/9. Il dévoile le sens des paroles de ce titre qui intègre la programmation de VivaCité.

Les talents belges percent parfois bien plus dans l'Hexagone que dans le plat pays. Mentissa fait figure d'exemple à ce titre. Elle a époustouflé la France lors de sa participation à The Voice la plus belle voix. La chanteuse, déjà candidate dans The Voice Kids Van Vlaanderen, brille depuis quelques mois grâce notamment à son coach Vianney.

Une amitié est même née entre les deux artistes. Ils ont enregistré leur version de Parce que c'est toi d'Axelle Red après la finale de The Voice. L'auteur de Beau-papa lui a ensuite écrit son premier single, Et bam.