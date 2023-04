Et au commencement… Les origines de Genesis, du rock progressif vers un style plus pop !

Pour leur patronyme, Jonathan King proposa 2 idées : Gabriel’s Angels (les anges de Gabriel) jeu de mots en lien avec l’ange annonciateur de la naissance de Jésus, et le fameux Genesis. Les membres du groupe trouvaient l’idée du 1er nulle, donc ils ont pris Genesis. Au début c’est la cata. Leur premier album s’appelle "From Genesis to Revelation" qui est l’autre nom de l’Apocalypse selon Saint Jean. Les disquaires se retrouvent à l’époque dans une confusion totale et certains vont ranger l’album dans la catégorie 'musique religieuse'. Du coup, c’est le flop.