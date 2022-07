Et à la fin c’est toujours l’Allemagne qui gagne… Grâce à son collectif et sa Popp star

Par moments malmenée, l’Allemagne s’est finalement imposée 2-0 contre une Autriche courageuse et volontaire qui s’est créé plusieurs occasions. Un derby entre voisins qui a tenu ses promesses dans un Community Stadium de Londres enthousiaste et animé par 16.000 spectateurs. Lina Magull a ouvert la marque en première période alors que la délivrance arrivait en toute fin de rencontre grâce à l’inévitable Alexandra Popp, buteuse lors de chaque match de l’Euro. Sans doute une des réalisations les plus faciles de sa carrière puisqu’elle a bénéficié d’une relance hasardeuse de la gardienne autrichienne pour fixer le score à 2-0 et inscrire par la même occasion son 4e but consécutif dans cet Euro. Désormais l’attaquante de Wolfsburg talonne l’Anglaise Beth Mead (5) en tête du classement des buteuses.

Une série qui n’est peut-être pas terminée alors qu’elle aurait pu ne pas commencer. Privée de deux Euros sur blessure, la capitaine allemande est passée tout près de rater aussi celui-ci.

Le report de l’Euro en raison du Covid-19 lui a rendu service. En avril 2021, elle s’était déchiré un cartilage d’un genou et elle aurait dû déclarer forfait si la compétition avait eu lieu.

En 2013, une blessure à une cheville l’avait obligée à regarder ses coéquipières devenir championnes d’Europe pour la 6e fois de suite.

En 2017, c’est le ménisque qui l’oblige à renoncer à la compétition finalement remportée par les Pays-Bas, où l’Allemagne se fera sortir par le futur finaliste, le Danemark.

Début 2022, alors qu’elle retrouve ses sensations, nouveau coup dur et nouvelle période de repos suite à une rechute.

Poursuivie par la poisse, cette attaquante solide sur ses appuis et dotée d’un jeu de tête impressionnant, a finalement été rappelée au mois d’avril par Martina Voss-Tecklenburg un an après sa dernière sélection. La joueuse pourtant avare en émotions a craqué ce jour-là, "Je ne pleure pas souvent, mais dans ce match quelques larmes ont coulé sur mes joues", avait-elle confié.