Et 6 nouvelles cabines pour le téléphérique de Namur !

Elles sont arrivées ce matin sur un semi remorque en provenance de Grenoble. Six nouvelles cabines flambant neuf, de près de 700 kg chacune. Ces cabines supplémentaires , c’est un peu la rançon de la gloire. L’exploitant s’était engagé à installer 12 cabines endéans les 5 premières années, mais le succès de fréquentation du téléphérique l'a incité à doubler la capacité plus vite que prévu " on a précipité cette construction supplémentaire en prévision des vacances qui arrivent prochainement précise Jean-Charles De Keyser, le responsable du site ; grâce à elles le public pourra faire un voyage plus confortable; le doublement de la capacité va en effet nous permettre d'effectuer le voyage moins vite."