Estupinan, auteur de la simulation de l’année en football avec Brighton ?

Brighton s’est incliné aux tirs au but face à Charlton (D3) lors du 4e tour de League Cup ce mercredi. Au-delà du score, c’est surtout le plongeon étonnant de la part de Pervis Estupinan qu’il faudra retenir.

Alors que l’on joue la 82e minute de jeu entre Charlton – Brighton ce mercredi soir lors du 4e tour de la League Cup et que le score est toujours vierge, Pervis Estupinan a tenté d’obtenir un penalty pour offrir l’avantage à son équipe. Entré à l’heure de jeu, le latéral gauche effectuait son retour après avoir disputé les trois matchs de Coupe du monde avec l’Équateur.

Il profite de la glissade de Jesurun Rak-Sakyi sur la gauche de la surface pour tenter de récupérer la balle et se jette instantanément au sol. Bref une simulation qui pourrait lui valoir une belle place aux prochains oscars du meilleur acteur.

Finalement, le karma aura eu le dessus sur le joueur. Malgré 78% de possession, Brighton est éliminé aux tirs au but (4-3) par la formation de League One (D3), qui verra donc les quarts de finale de la compétition à la surprise générale. Une séance de tirs au but qui aura vu 7 des 14 tentatives échouées.

A noter que Leandro Trossard est monté au jeu à la 62e minute et a raté son tir au but.