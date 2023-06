Estonie - Belgique : "On va devoir s'habituer à donner un peu de temps à cette équipe nationale"

Pour notre consultant, Nordin Jbari, "un match difficile et spécial, heureusement que Romelu Lukaku est présent et qu'il sent bien les choses. Il a touché deux ballons et les a mis au fond. Aster Vranckx est intéressant, pas bon mais il prend les choses en main avec son positionnement, son volume de jeu. Il demande le ballon, et prend de la place. Intéressant pour un premier match comme titulaire."

Il poursuit, "c'est l'arrivée de la jeunesse et de la nouveauté. On doit commencer à s'y faire même si ça va être un peu compliqué, il y a de bons joueurs sur le terrain."

Du côté de notre journaliste, Pascal Scimè, "c'est le match qu'on attendait, on a une équipe expérimentale, peu expérimentée et une équipe estonienne enthousiaste face à son public. Les Diables mènent au score, que demander de plus au vue de l'inexpérience de ce 11."

Il ajoute, "on a des joueurs de Premier League mais qui sont relégués avec le club, des réservistes toute la saison, des joueurs de Pro League, l'équipe assure l'essentiel. De plus, le rythme est très bas et ne permet pas de nous exalter. Mais lorsqu'il fallait faire mal on a réussi à faire mal."