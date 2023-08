EstL revisite "Tous les mêmes" de Stromae en version acoustique

La jeune chanteuse EstL révélée par The Voice Belgique était de passage dans Le 8/9 pour parler de ses futurs projets et interpréter son single "Dans ma tête", dont le clip sortira le 21 août, en live. Mais avant ça, elle a tout donné sur une reprise de "Tous les mêmes" de Stromae. Une belle prestation vocale à voir et revoir sans modération ci-dessus.

Passionnée de chant depuis son plus jeune âge, la chanteuse s’est fait connaître du grand public en 2018 lors de sa participation à The Voice Belgique où elle avait atteint la demi-finale aux côtés de son coach, Matthew Irons, le chanteur du groupe Puggy. Rappelons au passage que les castings de la saison 11 de The Voice sont ouverts jusqu’au 25 août.

Depuis, la chanteuse originaire de Soumagne dans le Brabant-Wallon continue son petit bout de chemin. Après le single "Dans ma tête", un voyage introspectif aux belles envolées vocales, elle nous prépare la suite qui arrivera à l’automne. EstL confie que plusieurs titres sont déjà prêts.

En attendant, EstL sera sur scène le 24 novembre au centre culturel de Spa et au Fiesta City en 2024.

Et pour le plaisir des oreilles, réécoutez sa version live de "Dans ma tête" ci-dessous.