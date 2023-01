Estinnes : un crowdfunding fructueux pour la future unité de biométhanisation

La philosophie de Walvert est de travailler à un échelon local dans un intérêt collectif, selon le patron de l’entreprise, Jonathan Blondeel : "nous pourrions développer une unité dans chaque village. Pour autant qu’il y ait une dizaine d’agriculteurs prêts à nous rejoindre et nous fournir leurs déchets. Nous travaillons sur des unités de moyenne capacité qui peuvent fournir l’équivalent de la consommation électrique de 1500 à 2500 ménages. Pour cela, nous travaillons avec des agriculteurs qui se situent dans un rayon de 10 kilomètres autour des unités que nous créons. Au-delà, ce n’est pas intéressant pour eux qui doivent consommer du carburant pour nous amener leurs déchets. Des unités plus importantes génèrent également plus de charrois pour les riverains, alors que là on se limite à trois tracteurs par jour". Après ceux de Thuin, Mettet et Estinnes, Walvert a un projet bien avancé à Chièvres et une trentaine d’autres à l’étude.