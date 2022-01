Estinnes : L’Aviq met les 1000 élèves du collège de Bonne-Espérance en quarantaine

Après la fermeture du collège Saint-Michel à Gosselies, c’est au tour de 1000 élèves Estinnois de regoûter aux joies des cours à distance. Cette fois, c’est l’Aviq elle-même qui a demandé non seulement la fermeture de l’école mais aussi la mise en quarantaine de tous les élèves de primaire et secondaire. Les contaminations et les absences devenant exponentielles, il fallait prendre une décision. Tous les élèves sont donc en quarantaine pour cinq jours. La reprise des classes est prévue ce lundi 31.

Pour Nicolas Mairesse, professeur attaché à la direction, "Avec les quarantaines de professeurs, nous avons dû rassembler des élèves de différentes bulles dans de grands locaux aérés. Mais comme les contaminations se sont poursuivies, j’ai prévenu le PSE qui a relayé la situation à l’AVIQ. Et ces derniers ont estimé que le risque de contamination était devenu trop fort à l’école. On a essayé au maximum de respecter les bulles mais en secondaire, il y a des cours à option et des groupes classes qui sont différents parfois d'une heure à l'autre."

D’autres écoles pourraient suivre dans les jours qui viennent. Les cas positifs au variant Omicron se répandent comme une traînée de poudre. Une situation qui pousse le ministre Frank Vandenbroucke a proposé de nouvelles règles de gestion de la pandémie dans les écoles.