Esther Yoo, onze ans après le Concours Reine Elisabeth, revient avec les concertos pour violon de Barber et Bruch

En 2012, Esther Yoo se classait quatrième d’une session du Concours Reine Elisabeth remporté par Andrei Baranov. Onze ans plus tard, la violoniste américaine d’origine coréenne a une belle carrière derrière elle, avec notamment un contrat chez Deutsche Grammophon qui lui a déjà permis d’enregistrer les concertos de Sibelius, Glazounov et Tchaïkovski sous la direction de Vladimir Ashkenazy.

La revoici, cette fois avec Vasily Petrenko et le Royal Philharmonic Orchestra, dans deux autres concertos du répertoire qui, sans être des blockbusters, ne sont pas totalement inconnus. Sans pour autant être de ceux qu’on entend au célèbre Concours : le concerto n° 1 en sol mineur de Max Bruch, créé en 1866 (et joué pour la deuxième et dernière fois au Reine Elisabeth en 1963 !), et le concerto opus 14 de Samuel Barber, créé en 1941, révisé en 1948 et … inconnu dans la compétition bruxelloise. Deux œuvres magnifiques, superbement interprétées par Yoo avec ce qu’il faut de panache mais aussi d’intériorité, complétées sur ce disque par deux pièces plus courtes : l’Adagio Appassionato op. 57 du même Bruch, et, clin d’œil à notre pays, le Yankee Doodle d’Henri Vieuxtemps. Un disque de violon apparemment traditionnel, mais qui sort en fait joliment des sentiers battus.

CD Alpha/Outhere