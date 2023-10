Esther Duflo, Prix Nobel d’économie 2019 : « le but de l’économie, c’est le bien-être des plus pauvres »

Selon Esther Duflo, nous avons un devoir de responsabilité vis-à-vis des pays pauvres puisque "chaque tonne de carbone que nous déversons dans l’atmosphère leur impose un coût direct". Un coût qui se quantifie, entre autres, en nombre de vies humaines. Elle cite une étude de prospective du Global Impact Lab de l’Université de Chicago dont la conclusion estime que les températures élevées seront responsables d’ici 2100 de 6 millions de morts supplémentaires par an. "Cela correspond à plus que toutes les maladies infectieuses combinées", précise-t-elle. Et ce chiffre n’est que la partie émergée de l’iceberg puisqu’il n’englobe pas les victimes d’autres manifestations physiques du changement climatique (cyclones, incendies, sécheresses, inondations), ni les victimes indirectes. Celles et ceux qui mourront de faim ou de soif dans un monde où le blé, le riz et l’eau seront des denrées rares.

L’économiste franco-américaine propose de donner une valeur financière à ces vies perdues. "Cela peut paraître un peu morbide mais en fait, c’est quelque chose qui est fait constamment", explique-t-elle. Elle développe : "Par exemple, pour décider si on va investir dans une nouvelle bretelle d’autoroute, on calcule le fait que celle-ci va sauver tant vies qui correspondent à tant d’argent, et que cela va donc coûter tant. À partir de là, on prend la décision de la construire ou non."

Esther Duflo a calculé "la valeur des vies humaines que nous détruisons en rejetant du carbone dans l’atmosphère". Au niveau actuel d’émissions, elle estime que "l’Europe et les Etats-Unis sont responsables de 500 milliards de dollars de perte dans les pays pauvres chaque année". Un chiffre encore clément puisqu’il ne prend pas en compte les émissions de CO 2 que nous avons émises dans le passé. D’après elle, verser cette somme relève de l’impératif moral. "Cet argent on le doit, ce n’est pas une question de solidarité !", assène-t-elle.