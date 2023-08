Esther Duflo, Nobel d’économie, sort dix livres pour expliquer la pauvreté aux enfants

"La pauvreté, c’est de ne pas pouvoir réaliser ses rêves, ses ambitions ainsi que de ne pouvoir déployer ses capacités, dues au fait que l’on démarre avec moins de ressources dans la vie" explique Esther Duflo qui a voulu, avec cette nouvelle collection destinée aux enfants, aborder la complexité des différents enjeux liés à la pauvreté : "On a travaillé de telle façon que ce soit familier et accessible même aux enfants des pays riches. Les illustrations sont colorées et poétiques. Les personnages sont vivants et non localisés dans une culture. On aborde les questions de la santé, l’éducation, le travail des femmes, les catastrophes et leurs préventions… Par exemple, sur le thème du travail des femmes, la petite fille a envie d’être camionneuse. Même si cela se passe dans un contexte différent, les émotions des enfants sont les mêmes. À la fin du livre, nous avons placé des clés de décryptage pour les parents afin qu’ils puissent en connaître plus sur ce sujet et permettre un dialogue parent-enfant".