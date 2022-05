Le festival Streat Fest est "le" rendez-vous culturel dont tout le monde parle en ce moment dans la capitale. Certes, comme son nom l'indique, il est question de street food. Mais surtout, il est aussi question d'animations et de très belles découvertes musicales. Streat Fest proposera une programmation aussi riche qu’éclectique avec une vingtaine d’artistes et de dj’s belges qui enflammeront la scène de cet événement de 4 jours à la Gare Maritime de Tour & Taxis. Des artistes de rue, circassiens et grapheurs animeront également chaque espace de leurs talents originaux.

C'est ainsi qu'on aura le plaisir d'y écouter Le Thé Méthane, au set ensoleillé et dansant, le duo rock bruxellois Suicide Sue, Funky Bompa, un mixte de funk, soul et jazz, Estelle Baldé, le duo pop lo-fi Twin Toes, Pacemark, Laura Crowe & Him et Maleck, entre autres.

Dans Bruxelles Matin, Julie VanH a choisi de vous présenter une artiste bruxelloise atypique au talent incroyable. Elle s'appelle Estelle Baldé et nous a enchanté avec une prestation en lie au saut du lit dans la matinale radio de Vivacité. Nous vous invitons à découvrir cette parenthèse de douceur en cliquant sur la video ci-dessus.

Qui est Estelle Baldé ?

Estelle Baldé, une jeune artiste belgo-guinéenne qui produit une belle et douce musique qui reflète son métissage. Cette jeune Bruxelloise a tout d'une "winner". En 2019, elle a obtenu avec brio son diplôme en droit international. A côté de cela, elle n'a pas hésité un seul instant à se lancer dans sa passion qui n'est autre que la musique. Son premier EP "Désir du coeur" sorti en avril 2020, en plein confinement, sent bon le soleil et les good vibes. Malgré les annulations de concerts et les reports en cascade, elle ne lâche rien et vous retrouve ce samedi sur la scène du Streat Food.