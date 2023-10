C’est avec une grande décontraction qu’il a réussi à relever le challenge de se produire devant le public de The Voice Kids. Black M était le premier a buzzé et a été rejoint à la dernière minute par Alice on The Roof. La nouvelle coach a été séduite par sa prestation et a tenté de le convaincre malgré ses piètres connaissances en rap. Sans grande surprise, il a préféré jouer la sécurité et continue donc son aventure dans l’équipe de Black M.