Esteban Ocon : "L’objectif est de se rapprocher du top 3, mais garder cette 4e place ne sera déjà pas facile"

Le circuit de Sakhir au Bahreïn accueille les essais d’avant-saison. C’est le moment pour les écuries de se jauger. Si Alpine a atteint son objectif l’année dernière en terminant quatrième du championnat des constructeurs, l’écurie française a faim d’évolution. Pour ce faire, Alpine a formé une équipe 100% française en attirant Pierre Gasly aux côtés d’Esteban Ocon. Ce dernier va courir sa troisième saison chez Alpine et est ravi d’accueillir Gasly qu’il connaît de longue date.

"Je pense que c’est une belle histoire que l’on peut écrire tous ensemble, avec Pierre. Si on nous avait dit qu’on serait tous les deux pilotes de Formule 1, c’est une première chose, mais qu’en plus on serait dans la même équipe chez un constructeur aussi performant, c’est clair que ça aurait été le rêve. On y est maintenant, on a encore beaucoup de choses à accomplir et j’espère qu’on pourra le faire ensemble."

Alpine a terminé à la quatrième place du championnat des constructeurs l’année dernière, la question se pose alors de savoir s’il est possible de faire mieux. "L’objectif reste toujours de faire mieux, de se rapprocher de ce top 3. Mais c’est sûr que garder cette quatrième place ne sera déjà pas facile. Toutes les équipes autour de nous vont travailler pour progresser aussi donc on verra où on se situe, mais on vise clairement le progrès.

Comme l’expliquait Charles Leclerc, il est difficile de tirer des conclusions et de sentir la voiture aussi tôt dans la saison. "C’est effectivement plus compliqué que ça. Peut-être que c’était le cas à une époque. En ce moment la voiture se comporte mieux que l’année dernière, mais les niveaux de performance varient tellement en fonction du fioul, des pneus, du mode moteur, ou du mode de déploiement que l’on peut avoir. C’est donc difficile et un peu tôt pour se dire si on aura une bonne saison ou pas. Mais, oui, on sent toutes les évolutions par rapport à l’année dernière sur toutes les entrées de virage et toutes les phases de stabilité de la voiture."

Alpine et Ocon sauront le 5 mars prochain, lors du premier Grand Prix de la saison au Bahreïn, si leur nouvelle voiture continue de s’améliorer.