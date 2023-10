Esteban a 13 ans, il est très sportif et, à l’avenir, il voudrait en faire son métier. Il pratique le tennis et le kickboxing. Le fait de se dépenser lui permet d’évacuer ses énergies négatives et de relâcher la pression. C’est grâce à sa marraine, qui joue dans un groupe, qu’il a décidé de se lancer dans la musique, il n’a jamais pris de cours de chant et voyait en The Voice Kids une manière de se challenger et de repousser ses limites.

Esteban a choisi d’interpréter une chanson de ses chanteurs préférés, "Demain" de Bigflo & Oli, ce qui lui a permis d’intégrer l’équipe de Black M et de continuer l’aventure The Voice Kids.