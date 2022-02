"Estcequejemevaccine.eu" : un site imitant la plateforme officielle wallonne diffuse de la désinformation

Après quelques recherches au sujet du site internet, il apparaît que l’adresse du site a été enregistrée le 24 janvier 2022. Comme l’a remarqué un internaute sur le réseau Twitter, les informations disponibles publiquement renvoient vers une société établie à Bruxelles, cogérée par un certain M. B.*

L’activité de M. B. sur les réseaux sociaux montre un engagement dans les revendications contre les restrictions sanitaires et contre le Covid Safe Ticket. M. B. a également d’autres activités annexes à sa société, dont les différents comptes sur les réseaux sociaux témoignent d’un engagement similaire.

Il est également administrateur d’un groupe Facebook d’environ 200 personnes aux revendications ouvertement anti CST et anti vaccination contre le Covid-19. Ce groupe possède également un site internet, et se présente comme une "initiative citoyenne sans affiliation politique" dont le but principal est "la protection de la constitution et l’état de droit." Le site propose aussi de télécharger des affiches et des flyers contre le CST pour "mettre dans la boîte aux lettres des voisins".

*Le nom a été anonymisé.