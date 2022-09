Est-il temps de légaliser le cannabis en Belgique ?

Anders, un auditeur de Huy, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Pour l’économie du pays, cela ferait une belle rentrée dans les caisses de l’État. On le voit bien aux Pays-Bas, le commerce du cannabis rapporte beaucoup. C’est donner plus de liberté aux gens. Je suis consommateur occasionnel, lorsque je me rends à une fête par exemple. Je pense que beaucoup de gens iraient dans des établissements pour la sécurité et la qualité du cannabis. Je ne pense pas que ce serait plus cher."