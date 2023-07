Est-il temps de construire "les Etats-Unis d’Europe" ?

Dans le dernier épisode du PODCAST "le Tournant", nous essayons de comprendre les raisons qui font que certains dirigeants (Alexander De Croo, Emmanuel Macron…) plaident pour une pause sur les réglementations européennes en matière de protection de la nature. Car, disent-ils, ils s’inquiètent des conséquences économiques de ces réglementations qui s’empilent.

A cela, deux interlocuteurs rencontrés pour ce PODCAST répondent que le problème, ce ne sont pas les réglementations ambitieuses, mais plutôt l’absence d’une vraie stratégie, d’une vraie politique économique européenne intégrée pour les accompagner. Pour André Sapir, professeur d’Economie à l’ULB et membre de l’institut Brueghel : "là où les Etats-Unis ont mis sur la table, au travers de l’Inflation Reduction Act, un plan très ambitieux de subsides, l’Europe riposte en ordre dispersé, surtout au niveau des Etats-Membres".

Arnaud Zacharie, le secrétaire général du CNCD 11.11.11, complète : "aujourd’hui on réautorise davantage les aides d’État en Europe, mais ce sont surtout les pays qui en ont les moyens qui peuvent activer ce levier. 50% des aides d’État versées en Europe viennent de la seule Allemagne et pour 30% encore c’est la France. À elles deux, France et Allemagne ont versé pour 80% des aides d’États dans l’UE. Or, ce qu’il faudrait c’est une vraie solidarité, pour développer un plan économique, un plan industriel concerté pour la transition."

En observateur critique de la mondialisation, Arnaud Zacharie constate que dans un monde où la conception du libre-échangisme est en train de changer : "une Europe avec un marché ouvert aux quatre vents, qui plus est avec des Etats-membres en concurrence entre eux… l’UE risque bien d’être le dindon de la farce". Il plaide dès lors pour que l’on réfléchisse au niveau de l’UE à la mobilisation de ressources propres pour financer un grand plan industriel solidaire pour l’Union : "On le fait déjà avec une taxe sur les déchets plastiques, on peut réfléchir à un impôt minimum des sociétés au niveau européen, à une taxe sur les transactions financières, une taxe sur le kérosène… pour que le budget européen ne soit plus seulement la somme des contributions des budgets des 27."

Mais se pose alors la question institutionnelle, selon André Sapir : "Nous ne sommes pas aujourd’hui les Etats-Unis d’Europe. Difficile dès lors d’agir de manière forte comme les Etats-Unis, dans cette nouvelle donne de l’économie mondiale. L’UE peut sans doute faire mieux que ce qu’elle fait aujourd’hui, mais elle va rapidement être limitée par le cadre actuel des traités. La question de l’avenir institutionnel de l’Union n’est pas posée aujourd’hui… et pourtant je pense qu’il est temps de se la poser".

Pour aller plus loin et comprendre les enjeux de fond qui amènent à ces réflexions, prenez le temps d’écouter les 42 minutes du dernier épisode de "Déclic – Le Tournant", sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.