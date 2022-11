Est-il tabou de parler d'amour pendant cette Coupe du Monde ?

Les polémiques ont pris le pas sur ces deux premières journées de Coupe du Monde. Pour Pascal Scimè, "on savait très bien, il y a 12 ans, en l’attribuant au Qatar que ce serait comme ça. Pourquoi ça fait plus de bruit aujourd’hui ? Parce que les ONG ont fait leur boulot. Les réseaux sociaux et les médias s’en sont mêlés et ils ont donné un large écho à ces causes légitimes. Il y aura sans doute d'autres polémiques d'ici la fin de la Coupe du Monde. A présent laissons le football reprendre la place qui est la sienne."

Joachim Mununga abonde dans le même sens. "Le football est politique, je dirais plutôt qu’il ne peut pas être apolitique. Mais le football, ce sont des émotions, du partage, c’est aussi un vecteur de message mais ça reste du sport, un moment de spectacle, de plaisir." Il insiste, "c’est très bien d’utiliser la vitrine pour passer des messages sensibles, car on a tous un rôle à jouer, car avant d’être supporters, on est tous citoyens du monde." Il conclut en disant, "n’oublions pas l’essence même, des gamins, des enfants qui veulent voir du spectacle, ne leur gâchons pas ce spectacle. Ces débats doivent être prolongés à un autre moment. C’est bien qu’on puisse aussi se centrer sur le foot et sur le sport, sur ce qu’il véhicule et qu’on ne fasse pas un braquage de cette Coupe du Monde."