Est-il possible de vendre des armes à l'Arabie Saoudite en respectant les droits de l'homme ?

"Le roi d'Arabie saoudite dès 2015, appelle la garde nationale à aller combattre au Yémen. C'est un premier fait qui est assez indéniable et par ailleurs, et des images ensuite qui ont été prises sur place, où on voit les véhicules, on voit les uniformes de la Garde nationale avec des armes wallonnes. Donc c'est indéniable que les armes wallonnes sont arrivées au Yémen, là où des crimes de guerre ont été commis par toutes les parties, y compris par l'Arabie Saoudite."