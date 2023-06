Est de la RDC : "Ils ouvraient les portes et décapitaient les gens", 12 morts dans une nouvelle attaque

A l’origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF sont implantés depuis cette époque dans l’est de la RDC. Ils ont fait allégeance en 2019 au groupe Etat islamique, qui les présente comme sa branche en Afrique centrale.

"Il y a eu une incursion des rebelles ADF dans le village de Bukokoma", dans le secteur de Ruwenzori, a précisé à l’AFP Ricardo Rupande, président de la société civile du secteur. Selon ses informations, les rebelles, qui ont aussi volé du bétail, n’ont tiré aucun coup de feu.

"Ils ouvraient les portes et décapitaient les gens avec des haches et des machettes", a indiqué Katanga Matete, le chef de la localité de Nzenga, dont fait partie Bukokoma. "Nous avons perdu 12 personnes", a-t-il dit. "Visiblement, les victimes ont été tuées par armes blanches. Le bilan est de 12 civils tués, quatre hommes, quatre femmes et quatre enfants", a confirmé Albert Ndungo, secrétaire de la Croix rouge de Mutwanga.