Est de la RDC : détérioration de la situation sécuritaire dans plusieurs zones, selon l'ONU

L'officier a par ailleurs cité les Forces démocratiques alliées (ADF) "qui continuent à commettre ici ou là des atrocités" dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri placées sous état de siège depuis le mois de mai.

Toujours dans l'est troublé de la RDC, "vous avez le M23 (Mouvement du 23 mars) dont on sent quelques signes de regain d'activités notamment contre les Fardc (armée congolaise) directement mais indirectement sur les civils".

Plus au sud, "les Maï-Maï (milices d'autodéfense à caractère communautaire) qui s'en prennent à des communautés sur les Hauts-plateaux" de Minembwe dans la province du Sud-Kivu, note encore ce compte-rendu.