Est-ce une bonne idée de mettre en location sa propre voiture ?

Si la pratique n'est pas nouvelle, elle est de plus en plus tendance. L'idée est de pouvoir rentabiliser une voiture afin qu'elle roule le plus possible, y compris lorsque son propriétaire ne s'en sert pas. Cela a des vertus à la fois économiques et écologiques. La location de sa voiture personnelle permet en effet de gagner de l'argent, l'idée étant surtout que cela serve à payer en partie les frais d'entretien et de carburant.

Pour le locataire, c'est aussi une très bonne affaire, les prix étant souvent 30 à 40% moins chers qu'en passant par un loueur professionnel.

Pour le propriétaire, cela ne nécessite que quelques clics. Il lui suffit de localiser son véhicule et de signaler ses disponibilités, qui peuvent aller de quelques heures à plusieurs semaines, pour qu'il soit immédiatement disponible.

La location s'effectue par le biais d'une plateforme spécialisée intermédiaire, le propriétaire n'a pas à s'occuper du contrat d'assurance. Celui-ci est inclus dans le service et en cas d'incident ou d'accident, l'assurance prendra en charge les réparations. En cas de vol, elle remboursera la valeur de la voiture. Pour que cela fonctionne, il est évidemment indispensable que la voiture soit déjà couverte.

Louer sa voiture, c'est aussi une démarche écocitoyenne. C'est en effet s'engager à ce qu'il y ait moins de voitures en circulation, à faire en sorte que les automobilistes n'achètent pas forcément de nouvelles voitures, surtout s'ils n'en ont qu'un usage occasionnel que la location peut satisfaire.