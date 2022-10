Est-ce toujours moins cher aujourd'hui de recharger une voiture électrique ?

Rouler en électrique aujourd'hui est donc très peu intéressant. Mais il reste tout de même une solution pour les particuliers, comme l'affirme Caroline Deuse, qui travaille chez Mob Box, un bureau d'études sur la mobilité :

"L'électrique, ça a plus que doublé! Maintenant, la grosse différence avec l’électrique, c'est que si on a des panneaux solaires, c’est presque gratuit. Si on veut faire de la recharge rapide, là on est encore à deux fois le prix. Donc, l'électrique est potentiellement compétitif par rapport au pétrole mais il faut savoir ce qu'on fait et comment on l'utilise."

Et d'après ce bureau d’étude, pour les professionnels uniquement, l'électrique reste tout de même intéressant… grâce aux déductions fiscales.