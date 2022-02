Est-ce risqué d’annoncer sa grossesse à son employeur ?

Le débat se termine à Oupeye, dans la province de Liège, avec Corinne : "C’est risqué, j’ai signé un contrat et j’ai ensuite appris que j’étais enceinte, ce n’était pas prévu. Je l’ai annoncé et mon employeur a été très compréhensif, j’ai continué à travailler. À 7 mois de grossesse, j’ai perdu ma petite fille et j’ai pris 15 jours de maladie en me disant que ce n’était pas la faute de l’employeur et que me remettre à travailler me ferait du bien. Je lui ai présenté un certificat disant que j’étais apte à reprendre et elle m’a présenté mon C4. Elle estimait que j’allais vouloir retomber enceinte et que ça allait poser problème. Une grossesse n’est pas une maladie, on n’est pas forcément diminuée."

