Est-ce que tous les chanteurs s’appellent Michel ?

C’est le pari un peu loufoque de ce film d’archives inclassable entre émission de variétés et documentaire pétillant. Bernard Faroux, le réalisateur de "Tous les chanteurs s'appellent Michel" retrace les parcours parallèles de ces six figures majeures de la chanson française, en nous donnant bien sûr l’occasion de retrouver leurs plus grands tubes, et peut-être de découvrir quelques titres moins connus (la playlist compte pas moins de 80 chansons). Mais il cherche aussi à montrer qu’à eux six, nos Michel composent un portrait collectif de leur génération : celle du baby-boom et de Mai 68, celle qui a traversé les Trente Glorieuses puis la crise de la société de consommation.