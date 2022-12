Est-ce que les “Guignols de l’info” vont revenir sur Internet ?

L’image du Guignol d’Emmanuel Macron apparaît alors de manière subliminale avant que Denis Robert ne reprenne :

Ce projet, cette émission mythique qu’on veut ressusciter, est pour l’instant sous embargo et en préparation, avec de nombreux détails juridiques à régler. Mais si on est encore là, car vous nous en donnez les moyens, en janvier, on pourra lancer ce projet "M" et faire des centaines de milliers, voire, je l’espère, des millions d’heureux.