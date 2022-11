Est-ce que les dirigeants sont tous fans de foot ? (HORS-JEUX, épisode 1)

Est-ce que tu t’es déjà demandé pourquoi les dirigeants avaient tendance à se rendre dans les tribunes des matchs de foot ? Il y a même ce que l’on appelle "la tribune présidentielle". Et d’ailleurs, chez nous, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, se rendra bien au Qatar pour soutenir les Diables rouges et porter un "message fort et clair sur les conditions de travail et les droits humains, en particulier les droits des femmes et LGBTIQ."

Mais du coup, peut-on croire réellement que cette présence est une question de fans ? Et bien pas vraiment. En fait, les tribunes d’un match de foot ou les arcanes des JO et de l’ensemble des grandes compétitions sportives sont aussi des lieux de rencontre et de diplomatie. Et oui, la diplomatie sportive et bel et bien un outil des relations internationales. Et certains pays ont même misé beaucoup sur cette branche des Affaires étrangères. C’est le cas par exemple de la France, du Royaume-Uni, ou encore de l’Australie. Mais le pays qui a développé cette branche au maximum, c’est le Qatar, le pays hôte de la coupe du monde 2022.

