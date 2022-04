Est-ce que le circuit court échappe à la hausse des prix ?

Jadis, le moulin de Ferrières fonctionnait grâce à une roue à aubes.

Aujourd’hui, la meule tourne grâce à un moteur électrique pour assurer plus de régularité dans la production. "Et c’est vrai que notre facture énergétique a augmenté de 40%", explique le gérant Stéphane Dormal." Nous vendons nos farines environ 10% plus cher que l’année dernière."

Et cela risque de ne pas s’arranger l’année prochaine. Car le moulin de Ferrières a beau acheter ses céréales à des producteurs locaux situés dans un rayon de 25 kilomètres, les prochaines moissons coûteront plus cher aux agriculteurs à cause du prix des carburants. Les machines agricoles consomment beaucoup de diesel. "Par contre", insiste Stéphane Dormal, "ces petits producteurs bios ne doivent pas acheter des engrais sur les marchés internationaux. Et ça, c’est un avantage par rapport à l’agriculture traditionnelle aujourd’hui." La Russie est en effet le deuxième exportateur mondial d’engrais azoté. Et depuis le début de la guerre, les prix sur les marchés internationaux grimpent en flèche.