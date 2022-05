Est-ce que la technologie va résoudre le problème climatique ?

La " low tech " s’inscrit dans un monde plus en phase avec les limites de notre monde, c'est une technologie facile à produire et qui ne réclame pas beaucoup de ressources.

Quand on améliore l’efficacité des moteurs, ils consomment moins de carburant… la technologie les rend moins cher et plus écolo. Le problème est que du coup, on les utilise beaucoup plus ! Plus de moteurs, c’est plus de carburant, donc de pollution. c’est ce qu’on appelle " l’effet rebond ".

la technologie dans un monde dirigé vers la croissance, c’est surtout une bonne excuse : l’idée rassurante que nous ne devons rien changer à nos habitudes. Mais doit-on pour autant fuir la technologie ? Pas vraiment. C’est pourquoi certains proposent de revenir à une technologie facile à produire et qui ne réclame pas beaucoup de ressources. La " low tech " s’inscrit dans un monde plus en phase avec les limites de notre monde

" 2 minutes avant la fin du monde " explique et clarifie un aspect lié à l’écologie pour répondre aux attentes de nos publics sur les questions de l’écologie et conscientiser davantage ceux qui ne le sont pas.

