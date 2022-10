Est-ce que ça existe une "vérité scientifique" ?

Peut-on, dans un débat, se targuer d’avoir raison parce que c’est "scientifiquement prouvé" ?

Olivier Sartenaer : "Alors, c’est différent de dire qu’il y a une vérité scientifique et de prouver qu’on a raison. Moi, ce que j’entends par " raison " c’est " ce qu’il est rationnel de croire ". Parmi un panel d’information qui nous sont présentées, il est rationnel de croire la plus fiable d’entre elle. Et ce que la science prodigue, ce sont les informations parmi les plus fiables possibles, étant entendu les connaissances à une époque donnée. Donc on peut dire " j’ai raison de tenir pour vrai l’information la plus fiable " sans avoir à penser pour autant qu’elle ne sera pas invalidée ou complétée ultérieurement."

Et la controverse en sciences, ça s’organise comment ?

Olivier Sartenaer : "En fait, un débat scientifique on pourrait dire que ça fonctionne de manière darwinienne. Vous avez des conjectures, des théories, des hypothèses qui sont avancées qui rentrent dans une espèce de compétition. Cette compétition n’est pas régulée, il n’y a pas un organisme centralisé qui organise cette compétition, elle se fait d’elle-même entre les scientifiques. Et les hypothèses qui n’intéressent personne parce qu’elles sont trop faibles en termes de justification vont tout simplement mourir et disparaitre. C’est donc la visée collective de vérité et fiabilité qui va faire le filtre, pas une instance centrale qui dirait " voilà ce que vous devez croire et voilà ce que vous ne devez pas croire ". C’est pour cela qu’en sciences on ne se sent pas tenu d’écouter les opinions minoritaires. Dans un débat scientifique, les conjectures minoritaires disparaissent d’elle-même… jusqu’à preuve du contraire."

