Est-ce qu'écouter de la musique en travaillant stimule votre productivité ?

On le sait, la musique a de nombreux avantages : améliorer votre humeur, aider à combattre les pensées negatives et l'anxiété et même baisser la pression artérielle. Bref, la musique adoucit les moeurs et c'est désormais prouvé, nous apprends Santé Magazine. Mais alors, travailler en musique ? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Et bien, la réponse n'est pas si simple, et dépend du type de tâches à exécuter.

Déconseillée pour des tâches complexes

Si la musique possède de nombreux bienfaits pour votre santé, elle peut aussi nuire à votre concentration lorsque vous devez réaliser des tâches complexes, selon une étude du Applied Cognitive Psychology de 2019 relatée par le Times. La musique étant riche en stimuli, elle finirait par nous perturber et nous faire perdre le fil de nos pensées. "Parfois le silence est plus utile que d'écouter n'importe quelle autre musique", nous apprends la scientifique Joanne Lewy via le Times.