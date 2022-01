Est-ce possible de transformer son véhicule thermique en électrique?

Beaucoup de gens estiment que cette transformation n'est pas assez sûre. Or, affirme Fabrice Humblet, ingénieur et directeur d'Emobe.eu : " On travaille comme des constructeurs, nos niveaux de sécurité sont très élevés. Il est vrai que l'on manipule de la haute tension électrique, mais nous utilisons des matériaux de haute qualité. De plus, le dossier d'homologation comporte des centaines de pages qui expliquent chaque pièce que l'on change. Tout doit être aux normes"

On travaille comme des constructeurs, nos niveaux de sécurité sont très élevés.

Fabrice et son associé, Bart Van Vooren, ont donc décidé d’homologuer une Mercedes de 1977 qui ne roulait plus aux Pays-Bas, car il est possible de faire homologuer une voiture belge dans un pays limitrophe comme l’Allemagne ou les Pays-Bas.

Un fois que l'homologation est validée, vous rentrez en Belgique et là, votre véhicule passe un contrôle technique plus poussé qu'une voiture importée. ​​​​​​

L'homologation consiste en un bon dossier présenté aux Pays-Bas ou en Allemagne, et une fois qu'il est validé, il y a le CT poussé en Belgique: "C'est nettement plus facile: il suffit de télécharger sur un site internet la procédure et puis, vous établissez un dossier béton et votre véhicule est analysé sous toutes les coutures. Un fois que l'homologation est validée, vous rentrez en Belgique et là, votre véhicule passe un contrôle technique plus poussé qu'une voiture importée. Cette homologation coûte plus ou moins 1.500€ et le contrôle technique environ 150€."