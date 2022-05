Est-ce normal d’exclure quelqu’un du don de sang en fonction de ses pratiques sexuelles ?

Le débat se termine à Dour avec Nathalie : "Dans un couple hétérosexuel, on ne sait pas ce qu’il se passe une fois la porte fermée. J’ai donné mon sang pendant 20 ans. Il y a deux ans, j’ai demandé à l’infirmière pourquoi il y avait cette discrimination. On m’a parlé de muqueuses plus sensibles aux virus que d’autres. Je lui ai répondu qu’alors, moi non plus je ne pouvais pas donner mon sang et elle était choquée. Je ne comprends pas cette différence entre homosexuels et hétérosexuels."

