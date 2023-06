Est-ce normal d’être fasciné par les faits divers ? La réponse d’une psychologue

Les histoires qui nous passionnent le plus sont les énigmes non résolues, comme l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès ou celle du petit Grégory. Le fait divers concerne généralement des personnes sans histoire, qui ressemblent à n’importe qui, et ont été au bout d’une pulsion qu’on a parfois pu avoir soi-même.

Ce qui fascine, c’est le mystère de l’humain. Plus c’est morbide, moins c’est compréhensible. Et moins c’est compréhensible, plus on a envie de comprendre. On est tous des psys intérieurs qui ressentons de l’empathie avec la victime, mais parfois aussi avec la personne qui passe à l’acte, par exemple après un moment de détresse.