Est-ce mérite ? Gianluigi Donnarumma se fait allumer après sa bourde contre le Bayern

Une petite erreur qui coûte très cher au PSG. Pas toujours impérial entre les cages parisiennes depuis quelques mois, Gianluigi Donnarumma a à nouveau flanché au pire des moments contre le Bayern, se trouant sur une frappe de Kingsley Coman avant l’heure de jeu. Et si ce but encaissé, le seul de la rencontre d’ailleurs, pourrait être imputé à la moitié de la défense parisienne, c’est l’Italien qui est très vite devenu le bouc émissaire de la courte défaite française (0-1). Malgré quelques superbes arrêts par la suite.

Affublé d’une note de 4 par l’Equipe, Donnarumma a beaucoup moins été épargné par les médias italiens et espagnols. "Donnarumma, quelle erreur" titre par exemple le Corriere dello Sport. Un avis tranché mais partagé par la Gazzetta dello Sport qui essaie pourtant de se montrer un tantinet plus nuancée : "Gigio est coupable sur le but de Coman mais il a évité ensuite une défaite plus lourde. Après les erreurs de l’an dernier au Bernabeu, le gardien italien risque à nouveau de coûter cher aux ambitions du PSG en Europe. C’est vrai que Gigio se rachète tout de suite après avec deux arrêts devant Choupo-Moting et Pavard, mais quand on fait le bilan, c’est quand même une grave erreur."

Même topo en Espagne, donc, où Donnarumma n’échappe pas à la critique : "Une fois de plus ! Donnarumma condamne le PSG avec ce but encaissé. Le ballon est allé en plein sur lui mais de façon incompréhensible, il n’a pas su l’arrêter. Cela rappelle son cadeau en 8e de finale contre le Real Madrid la saison dernière" écrit AS, faisant référence au but offert par le portier à Karim Benzema.

Du côté de Marca, c’est la même chose et évidemment aussi ce souvenir du 8e de finale de l’an dernier qui ressurgit : "Le cadeau de la saison dernière à Karim Benzema résonne encore au Parc des Princes. Toujours en 8e de finale, le gardien du PSG a fait une erreur de plus, peut-être pas si grotesque qu’à l’époque, mais nul doute qu’il aurait pu faire mieux sur le tir de Coman, qui lui a glissé sous le corps."

Alors jugement trop sévère des médias ou vraie bourde du gardien ? La vérité se situe sans doute entre les deux. On rappelle d’ailleurs que cet hiver, Keylor Navas a été cédé en prêt à Nottingham alors qu’il se morfondait sur le banc depuis de longs mois.