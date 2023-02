Est-ce mal d’avoir un animal de compagnie ?

À Ittre, Michèle nous partage son avis : "J’ai des animaux de compagnie et ça me fait énormément de bien. Je les ai tous adoptés, j’estime qu’ils sont bien traités chez moi et je n’en prends que dans les limites de mes possibilités financières. Maintenant que mon mari n’est plus là, ils me tiennent compagnie et me permettent de sortir de chez moi. Je pense que certains animaux sont faits pour vivre avec les Hommes, on ne peut pas revenir en arrière. Je rêve d’une organisation qui gère les adoptions et les achats d’animaux pour éviter les élevages et autres dérives."