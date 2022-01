Est-ce mal d’acheter un animal ?

Katrina, une auditrice d’Écaussinnes, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C’est mieux d’adopter, les refuges sont pleins et les animaux ont besoin de trouver une famille. Moi j’ai adopté 3 chiens, ce sont les plus gentils que j’ai eu. Certains éleveurs font bien leur travail, mais avoir une race particulière, c’est toujours un effet de mode. Je ne pourrais pas donner 1000, 2000 ou 3000 € pour un chien alors qu’il y en a tant qui attendent d’être adoptés. Quand on adopte un chien, on en sauve 2 : celui qu’on adopte, et celui qui prend sa place dans le refuge."