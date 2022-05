Est-ce la fin du bio ?

Des magasins sont en difficulté. Certains ferment.

Il est temps de réagir !

Pour les soutenir, Sylvie Droulans a créé l'asbl "ConsomAction" : " Il est temps qu’on fasse quelque chose. Des magasins ont tenu pendant plusieurs mois avec une situation un peu particulière où ils sentaient cette évolution négative. Maintenant, étant donné que ce sont des petites structures, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Donc effectivement, certains lèvent de plus en plus fort leur voix. Il disent : " Il est temps qu’on nous soutienne au niveau politique, au niveau d’actions concrètes, financières aussi ". Et c’est pour ça que "ConsomAction" milite vraiment pour soutenir le secteur et trouver des solutions pour les aider au plus vite".

Non, le bio n'est pas mort.

Le bio est en perte de vitesse. Est-il menacé ? Sylvie Droulans : "Le bio n’est certainement pas mort. Il a encore énormément d’avenir devant lui. C’est juste qu’aujourd’hui, il faut que les gens reprennent une habitude et se tournent vers des filières qui sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus engagées et le bio en est une réponse".

Après un succès grandissant, le bio accuse le coup. Il doit maintenant compter sur ses clients les plus fidèles ...et les autres aussi.