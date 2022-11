Est-ce encore difficile d’assumer son homosexualité en Belgique ?

Gilles, un auditeur de Mariembourg, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis marié depuis plus de 10 ans avec mon compagnon. En se promenant à Bruxelles, je tenais la main de mon compagnon et une dame nous a dit que notre geste pouvait choquer les enfants. Nous sommes en 2022, on ne devrait plus entendre ce genre de choses. Des remarques ou des regards arrivent souvent. On nous regarde comme si on était des extraterrestres. Ça devient invivable par moments. On essaie de moins se montrer lorsqu’on est en ville."