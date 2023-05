Est-ce dangereux de faire du sport avec le Covid ? "Il y a un risque extrêmement faible mais de pathologie extrêmement grave"

"Ce que l’on sait, c’est que dans les sports 'extrêmes' – comme le football, le cyclisme ou l’athlétisme de haut niveau -, on met le cœur à forte contribution. On sait que dans ces sports, quand on voit des gens qui s’effondrent, c’est lié entre autres et dans une grande partie des cas à ce que l’on appelle une myocardite, une inflammation du cœur. Un cœur qui n’a pas suivi à l’effort. Et cette inflammation peut être provoquée par des virus. Un des virus, c’est le Covid. Et on sait qu’au départ de la pathologie en 2020-2021 on avait un certain pourcentage de gens qui faisaient le Covid qui avaient cette fameuse myocardite. Et de là, vient toute la complexité de la situation. On peut avoir des complications cardiaques avec le Covid. Ces complications cardiaques à l’effort peuvent entraîner des conséquences. Mais quelle est vraiment leur fréquence, leur implication actuellement chez le sportif… toute la question est là", explique le virologue Yves Van Laethem, contacté par Christine Hanquet.