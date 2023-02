Est-ce au médecin de décider ce que vous pouvez faire ou non sur votre corps ?

Audrey, une auditrice de Tournai, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’ai 34 ans et je me suis fait stériliser il y a un mois. Je n’ai pas d’enfant et je n’en veux pas, ça fait longtemps que ma décision est prise. J’ai été obligé de changer de gynécologue pour accéder à cette opération. C’est possible, mais c’est en effet très compliqué d’y arriver."

La gynécologue a accepté mon cas parce qu’elle a vu que j’étais réellement décidée

"Le parcours a été très compliqué, j’ai mis plus de 6 ans à obtenir la stérilisation. Je craignais toujours de tomber enceinte malgré la pilule. Lorsqu’on a la démarche d’aller consulter, c’est que la décision est mûrement réfléchie. Il faut arrêter de mettre en doute la parole des femmes. On pousse la femme à se reproduire, mais on n’a pas à prendre la décision pour elle."