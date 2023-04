Essyla, la chanteuse belge à découvrir, interprète en live son titre "Let you go"

La chanteuse belge Essyla était l’invitée du 8/9 pour son premier single Let you go. L’ancienne finaliste de The Voice nous a présenté son morceau en direct en version acoustique.

Quand elle est arrivée en finale de la saison 9 de The Voice Belgique, elle ne s’appelait pas encore Essyla mais Alice. Pour son nom de scène, elle a choisi d’inverser la prononciation de son prénom.

"Quand on tape sur Google mon prénom, on a énormément de recherche. On a déjà des noms qui sont bien ancrés en Belgique comme Alice on the Roof, on a déjà un beau panel d’Alice qui est présent, donc je pense que stratégiquement, c’était peut-être mieux pour moi de faire autre chose que juste Alice", explique-t-elle.

En plus de la révéler, The Voice lui a permis de faire une rencontre importante puisque Typh Barrow, sa coach dans l’émission, l’a emmenée sur scène pour faire partie des chœurs de sa tournée.

"Ça a commencé directement après l’aventure de The Voice. Là on est encore en tournée avec elle, on va faire son Forest National et le Forum de Liège, et on a vraiment eu beaucoup de chance", raconte Essyla.

Le parcours avec Typh, c’est une chance incroyable.

Du côté solo, c’est un EP qui est en préparation pour Essyla. Mais qui ne devrait pas sortir tout de suite car elle a un autre projet avant.

"Je pense qu’on va d’abord essayer de sortir un deuxième single, et puis un petit peu après lancer l’EP 5 titres".