Essyla interprète en live son nouveau titre "Not my kinf of dude"

Essyla était l'invitée du 8/9 pour son nouveau single Not My Kind Of Dude, qu'elle interprétait pour la première fois en live.

Finaliste de la saison 9 de The Voice Belgique, Essyla était venue il y a quelques mois nous présenter son premier single, Let you go. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau titre intitulé Not my kind of dude, une chanson "colorée et funky" autour de l'amour à notre époque.

Tout aussi coloré est le clip, qui a pour Essyla la même importance que la chanson : "je voulais absolument avoir un clip hyper coloré", explique-t-elle. "On a travaillé avec un super réalisateur, Vincent Blairon, qui s'est vraiment mouillé sur ce clip (...). Je me suis accompagné de super danseuses, les Twins, qui m'ont ramené deux autres danseuses de leur équipe qui étaient vraiment géniales."

Plus tôt dans l'émission, Essyla nous avait proposé une reprise d'un titre de Selah Sue, This World.