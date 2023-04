Une fois détectée, la maladie ne se guérit pas, mais on peut en limiter les risques et les désagréments en jouant sur l’activité physique et une meilleure alimentation. On peut aussi envisager des médicaments, voire la pose d’un défibrillateur, "un petit boîtier qu’on implante chez le patient et qui va permettre un enregistrement continu du rythme électrique", explique Lionel Rozen, cardiologue au CHU Ambroise Paré. "Si, à un moment, il perçoit une activité électrique très rapide ou très anormale, il pourra délivrer un choc électrique ou d’autres thérapies qui permettent de corriger ce problème."

Des pacemakers connectés

La technologie s’améliore : les défibrillateurs et les pacemakers sont de plus en plus petits et connectés. "On reçoit des alertes si un de nos patients à un problème de cœur qui s’emballe ou s’il y a ou s’il y a des problèmes de batterie par exemple. Ça nous permet de contacter le patient et de le faire venir plus tôt ou en urgence si nécessaire."

