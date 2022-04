Essoufflé, chevilles gonflées ? Vous souffrez peut-être d'un souffle au cœur !

Le souffle au cœur se caractérise par des bruits inhabituels entendus lors de l'auscultation du cœur. Est-dangereux ? Comment savoir si on en souffre ? Un souffle au cœur peut être révélateur d'un trouble cardiaque mais peut également n'avoir aucune conséquence sur votre santé. Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Le terme souffle cardiaque peut prêter à confusion car il ne s’agit pas d’air en tant que tel mais bien du bruit d’un liquide à l’intérieur du cœur qui fait une sorte de turbulence. Le souffle au cœur est donc lié à l'existence de turbulences survenant lors de la circulation du sang vers le cœur et témoigne d'une insuffisance de fermeture des valves mitrales. Il se caractérise par des bruits inhabituels entendus lors de l'auscultation du cœur.

"Je m’explique ; entre les différentes partie du cœur, il existe des petites valves. Il s'agit d'une sorte de double ou triple porte - un peu comme les portes d’un ascenseur - qui séparent les oreillettes des ventricules et des gros vaisseaux qui amènent le sang dans l’ensemble du corps. Et à chaque battement, ces portes se referment et s’ouvrent pour laisser passer le sang. Sauf que parfois, la valve ne se referme pas bien et le sang passe alors à contre-sens (il y a une fuite) et on entend un flux/une turbulence. Et parfois, la valve est rétrécie et on entendra également un flux à un moment inhabituel. Il n’y a donc aucunement de l’air dans le cœur" explique le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Signes qui doivent nous alerter

Un gonflement des jambes ou des chevilles

Un essoufflement inhabituel

L'âge bien sûr

Une douleur thoracique

Une pâleur ou une couleur bleutée du pourtour des lèvres ou des extrémités

Examen clinique

"Lors de l’examen clinique classique, le médecin va écouter votre cœur - parfois en prenant votre pouls en même temps - et en fonction de la position où on l’entend le plus le souffle, du moment où on l’entend par rapport au bruit du battement de cœur et de l’intensité avec laquelle on l’entend, le médecin va caractériser ce souffle" ajoute le Dr Charlotte.

Par rapport aux bruits du cœur, on distingue :

Les souffles systoliques, bruits continus pendant la systole ;

Les souffles diastoliques, bruits perçus pendant la diastole ;

Les souffles continus, bruits perçus tout le temps.

Selon l'intensité du bruit, le souffle est classé en 6 catégories :